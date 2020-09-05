"الجامعة العربية" تنشر فريق عمل لمتابعة عملية التصويت في عدد من المحافظات

تستعد منظمات المجتمع المدنى والمؤسسات العربية والدولية لجولة الإعادة فى انتخابات مجلس الشيوخ من خلال تدشين غرف عمليات لمتابعة سير العملية الانتخابية والتيسير على الناخبين عملية التصويت سواء داخل مصر أو فى الخارج، مثل المنظمة العربية لحقوق الإنسان، والمصرية لحقوق الإنسان، وملتقى الحوار للتنمية، إلى جانب غرفة العمليات المركزية المشكَّلة من قِبَل المجلس القومى لحقوق الإنسان.

وأعلنت «الجامعة العربية» أنها ستواصل متابعتها لجولة الإعادة فى انتخابات مجلس الشيوخ، حيث ستقوم بنشر فريق من المتابعين فى بعض المحافظات المعنية بجولة الإعادة التى ستجرى يومى 8 و9 سبتمبر 2020.

وأكدت الجامعة، فى بيان لها، أن نشر الفريق يأتى تنفيذاً لمقتضيات مذكرة التفاهم المبرمة مع الهيئة الوطنية للانتخابات، وتبعاً لتوجيه أحمد أبوالغيط، الأمين العام، بتشكيل بعثة برئاسة السفير أحمد رشيد خطابى، الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الرقابة، يُعهد إليها متابعة انتخابات مجلس الشيوخ.

وكانت البعثة سجلت خلال الجولة السابقة الطابع الحيادى والمستقل للإشراف القضائى على هذا الاقتراع الذى جرى فى مناخ آمِن ومنظم. كما رصدت فى بيانها التمهيدى بعد انتهاء هذه الجولة جملة من الملاحظات حول مدى تطابق عملية الاقتراع مع المعايير المعمول بها والأنظمة والضوابط القانونية المتبعة، وسلامة العمليات الانتخابية فى فضاءات مراكز التصويت.

ويقضى البند الثامن من مذكرة التفاهم المذكورة بإعداد البعثة لتقريرٍ حول مهمتها، إثر الانتهاء من عملها، يرفع إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية الذى يقوم بدوره بإرسال نسخة منه إلى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بصفتها المؤسسة المختصة دستورياً بإدارة جميع الاستحقاقات الانتخابية والاستفتائية بجمهورية مصر العربية. وبهذه المناسبة، تتطلع بعثة جامعة الدول العربية المكلفة بمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ إلى أن يشكل هذا الاقتراع خطوة جديدة لتوطيد البناء المؤسساتى فى ضوء التعديلات الدستورية لسنة 2019.

"القومى لحقوق الإنسان" ينظم دورة تدريبية لـ17 جمعية ومؤسسة أهلية على قواعد مراقبة الانتخابات

كما نظم المجلس القومى لحقوق الإنسان دورة تدريبية لعدد من منظمات المجتمع المدنى الحاصلة على موافقات الهيئة الوطنية للانتخابات، لتدريب متابعيهم على قواعد متابعة العملية الانتخابية انطلاقاً من خطة عمل المجلس، وشارك فى الدورة 17 جمعية ومؤسسة أهلية، وتضمنت فعالياتها التعريف بدور المجلس، بالإضافة إلى سبل التعاون بينه وبين ومنظمات المجتمع المدنى. كما تضمنت الدورة التعريف بالتشريعات المنظِّمة للعملية الانتخابية بشكل عام، ومهارات الاتصال والتوجيه وأساليب العرض والتدريب، ومهارات الرصد والتوثيق فى مجال الانتخابات وإعداد تقارير المتابعة اليومية الانتخابات.