الجامعة العربية تنشر فريقا بالمحافظات المعنية بالإعادة في "الشيوخ"

أعلنت الجامعة العربية، اليوم الخميس، أنّها ستواصل متابعتها لجولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ، حيث تنشر فريقًا من المتابعين في بعض المحافظات المعنية بجولة الإعادة التي ستجرى يومي 8 و9 سبتمبر 2020.

وأكدت في بيان لها، أنّ نشر الفريق يأتي تنفيذا لمقتضيات مذكرة التفاهم المبرمة مع الهيئة الوطنية للانتخابات، وتبعا لتوجيه أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، بتشكيل بعثة برئاسة السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الرقابة، يعهد إليها متابعة انتخابات مجلس الشيوخ.

وكانت البعثة سجلت خلال الجولة السابقة الطابع الحيادي والمستقل للإشراف القضائي على الاقتراع الذي جرى في مناخ آمن ومنظم.

ورصدت في بيانها التمهيدي بعد انتهاء الجولة، جملة من الملاحظات عن مدى تطابق عملية الاقتراع مع المعايير المعمول بها والأنظمة والضوابط القانونية المتبعة، وسلامة العمليات الانتخابية في فضاءات مراكز التصويت.

ويقضي البند الثامن من مذكرة التفاهم المذكورة، بإعداد البعثة لتقرير حول مهمتها، إثر الانتهاء من عملها، يرفع للأمين العام لجامعة الدول العربية الذي يقوم بدوره بإرسال نسخة منه إلى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بصفتها المؤسسة المختصة دستوريا بإدارة الاستحقاقات الانتخابية والاستفتائية بجمهورية مصر العربية.

وتتطلع بعثة جامعة الدول العربية المكلفة بمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ، أن يشكل الاقتراع خطوة جديدة لتوطيد البناء المؤسساتي في ضوء التعديلات الدستورية لسنة 2019.