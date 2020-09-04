الحكومة تبدأ الإعداد لمشروعات مشتركة مع العراق والأردن

كلف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، 6 وزراء بالحكومة بتكثيف الاتصالات مع نظرائهم فى العراق والأردن، للاتفاق على تنفيذ عدة مشروعات وعرضها على القيادة السياسية فى مصر والأردن والعراق.

"مدبولى" يكلف 6 وزراء بتكثيف الاتصالات مع نظرائهم فى البلدين للاتفاق على المشروعات وعرضها على القيادة السياسية

وأكد رئيس الوزراء، خلال اجتماع حضره كل من الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، والمهندس طارق الملا، وزير البترول، والدكتور على المصيلحى، وزير التموين، والدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، والسيد القصير، وزير الزراعة، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن هناك فرصة تاريخية تتجسّد فى دعم القيادة السياسية بالدول الثلاث لمساعى تحقيق التكامل بينها، من أجل الدفع قُدماً فى مجالات التعاون المشترك وتبادل الإمكانات والقدرات.

‎وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، فى تصريحات صحفية اليوم إن الاجتماع، جاء فى إطار متابعة نتائج القمة الثلاثية التى استضافتها العاصمة الأردنية عمان، وشارك فيها الرئيس عبدالفتاح السيسى، مضيفاً أنه تم استعراض المشروعات المقترحة، لكى يتم المُضى قُدماً فى تنفيذها فى أسرع وقت ممكن، لتعزيز التعاون المُشترك بين مصر والأردن والعراق، فى القطاعات المختلفة التى تخدم أهداف التنمية فى البلدان الثلاثة.

"سعد": هدفنا تعزيز التعاون

وتابع: «‎الوزراء عرضوا عدداً من المشروعات المقترحة فى كل قطاع، حيث أكد وزير الكهرباء أن إقامة خط الربط الكهربائى بين البلدان الثلاثة، يعدُ أحد أبرز مشروعات التعاون المقترحة، حيث من المقرر تنفيذه بقدرة ألف ميجاوات، ليدعم تبادل القدرة الكهربائية والاستفادة من تفاوت أوقات الذروة فى هذه الدول».

ونـوه وزير البترول بمقترح إنشاء خط أنابيب لنقل النفط الخام من العراق إلى الأردن ومصر، بما يُعزّز التعاون فى مجال القدرات البترولية بين البلدان الثلاثة، وتوفير احتياجات المشروعات المختلفة، فيما عرض وزير التموين عدداً من المشروعات المقترحة، منها التعاون فى مجال تطبيق التحول الرقمى فى منظومة دعم السلع، وتناول وزير التربية والتليم فرص التعـاون المشترك فى مجال توفير الفصول الذكية، وتدبير محتويات المكتبة الرقمية، والمنصات التعليمية المختلفة، وتطوير نظم الامتحانات الإلكترونية.

‎من جانبه، قال وزير الزراعة إن هناك مقترحات لتعاون زراعى فى عدة مجالات منها الصوب الزراعية، ومشروع البذور والتقاوى، وتجارب الحجر الزراعى، والتحول الرقمى واستخداماته فى مجال مساعدة المزارعين.

‎وأكدت وزيرة التجارة والصناعة أن أمام البلدان الثلاثة فرصاً للتعاون فى مجالات التجارة المختلفة، وتبادل السلع، وإنشاء محطة فرز وتعبئة الحاصلات الزراعية، والتعاون فى صناعة التشييد والبناء.

من ناحية أخرى، عقد رئيس الوزراء اجتماعاً لمتابعة مشروع إنشاء سد ومحطة «جيوليوس نيريرى» لتوليد الطاقة الكهرومائية بقدرة 2115 ميجاوات، على نهر «روفيجى» بتنزانيا، والذى ينفذه التحالف المصرى المقاولون العرب - السويدى إلكتريك، بحضور كل من الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، والسفير يسرى خليل، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون دول حوض النيل، واللواء محمود نصّار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، والمهندس أحمد العصّار، نائب رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، ومسئولى عدد من الجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء أن الرئيس عبدالفتاح السيسى كلّف بتنفيذ مشروع إنشاء سد ومحطة «جيوليوس نيريرى» على أعلى مستوى، بحيث يكون معبراً عن قدرة قطاع المقاولات المصرية على إنجاز المشروعات الكبرى بأعلى جودة.

وأشار وزير الإسكان إلى أن المشروع يهدف إلى توليد طاقة بقدرة 2115 ميجاوات، موضحاً أنه سيتم نقل الطاقة المتولدة منه عبر خطوط جهد 400 كيلوفولت، على أن تدمج الطاقة الكهربائية المتولدة منه مع شبكة الكهرباء العمومية.

"الجزار": أنجزنا جزءاً كبيراً من سد "روفيجى" فى تنزانيا

وأضاف أن مشروع إنشاء محطة لتوليد الطاقة محل دراسة من قبل الحكومة التنزانية منذ الستينات من القرن الماضى، وفى ديسمبر 2018 قامت حكومة تنزانيا بإسناد عقد إنشاء المشروع فى مناقصة عالمية إلى التحالف المصرى المشترك بين شركتى «المقاولون العرب» و«السويدى إلكتريك» بتكلفة 2.9 مليار دولار.

وقال اللواء محمود نصار إن سد «جيوليوس نيريرى» يتحكم فى الفيضان لحماية البيئة المحيطة من مخاطر السيول والمستنقعات وتخزين 34 مليار متر مكعب من المياه فى بحيرة مستحدثة، بما يضمن توافر المياه بشكل دائم على مدار العام لأغراض الزراعة والصيد، والحفاظ على الحياة البرية المحيطة فى أكبر محمية طبيعية بأفريقيا، وواحدة من أكبر المحميات فى العالم، مؤكداً أن المشروع يتكون من جسم السد الخرسانى الرئيسى، و4 سدود تكميلية لتكوين الخزان المائى بسعة 34 مليار م3، وسدين مؤقتين أمام وخلف السد الرئيسى، ومحطة التوليد الكهرومائية، موضحاً أنه سيتم إنشاء مجمع سكنى وشبكة طرق مؤقتة ودائمة لخدمة منطقة المشروع، وإنشاء مفيض للمياه، ونفق بطول 703م، وكوبرى خرسانى دائم واثنين من الكبارى على نهر «روفيجى».

وأوضح اللواء نصار أنه رغم التحديات التى يواجهها منفذو المشروع والمتمثلة بشكل كبير فى حدوث أربعة فيضانات منذ ديسمبر 2019 وحتى مارس الماضى، إلا أنه تم إنجاز جزء كبير من المشروع، وبلغ عدد العمالة به 5233 عاملاً، من بينهم 526 عاملاً مصرياً، و3974 عاملاً تنزانياً، فضلاً عن 733 عاملاً أجنبياً من دول أخرى.

واستعرض رئيس الوزراء، مع المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، نتائج جولة رئيس الهيئة الأخيرة فى عدد من محافظات الصعيد، شملت: قنا، وسوهاج، والأقصر، وأسيوط.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تولى اهتماماً خاصاً بالصعيد، حيث تدعم عجلة الاستثمار هناك، بهدف توفير المزيد من المشروعات التنموية بمحافظاته، وفرص العمل لأبنائه، لافتاً إلى أن وجود المسئولين على الأرض هناك يدفع نحو التعرّف على الفرص المتاحة للاستثمار فى هذه المحافظات وحُسن استغلالها، موضحاً أن تشجيع الاستثمار يفتح فرصاً واعدة للاستفادة من مقومات كل محافظة وتشغيل أبنائها وتحسين جودة الحياة.

"عبدالوهاب": تشجيع الاستثمار يفتح فرصاً واعدة للاستفادة من مقومات محافظات الصعيد

وأكد «عبدالوهاب» أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع لمستثمرى الصعيد بالهيئة كل شهر، للمتابعة الدائمة لموقف الفرص المتاحة، والمشروعات الاستثمارية التى يجرى تنفيذها، مشيراً إلى أنه عقد اجتماعاً مع عدد من المستثمرين، وكل جولاته الأخيرة بالصعيد تهدف إلى تقديم جميع سُبل الدعم اللازم للمستثمرين، لأن خطة الهيئة خلال هذه المرحلة تشمل حل كل التحديات التى تواجه المستثمرين فى جميع أنحاء مصر، وفى القلب منها محافظات الصعيد، وسيتم البناء على هذه الزيارة للخروج بتوصيات جادة ومثمرة للنهوض بالاستثمار بالمحافظة والصعيد ككل.

وتابع: «تم بالفعل اتخاذ قرارات بشأن بعض الموضوعات وحلها، وسيتم وضع جدول زمنى لحل أى تحدّيات أخرى، بالتنسيق بين الهيئة والمحافظة، وكل الجهات المعنية بالاستثمار، وتقديم توصيات لزيادة الاستثمارات بالصعيد».