عناوين المعامل المركزية بأنحاء الجمهورية لعمل تحليل PCR لفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان أنه تم تخصيص 23 معملاً على مستوى الجمهورية لإصدار تحليل PCR للمسافرين إلى الخارج، إلى جانب المعمل الرئيسي بالقاهرة.

عناوين المعامل المركزية على مستوى الجمهورية لعمل تحليل PCR لفيروس كورونا

ـ محافظة قنا: مستشفى حميات قنا.

ـ كفر الشيخ: مستشفى الزعفرانة.

ـ مطروح: مستشفى النجيلة.

ـ سوهاج: مستشفى أخميم المركزي.

ـ بني سويف: المعمل المشترك ببني سويف.

ـ بورسعيد: مستشفى حميات بورسعيد.

ـ جنوب سيناء: مستشفى الطور العام.

ـ دمياط: مستشفى حميات دمياط.

ـ أسيوط: مستشفى صدر أسيوط الوليدية.

ـ الأقصر: مستشفى حميات الأقصر.

ـ البحيرة: المعمل المشترك بدمنهور.

ـ الغربية: مستشفى حميات طنطا.

ـ الدقهلية: مستشفى المنصورة الدولي.

ـ الإسكندرية: مستشفى حميات الإسكندرية.

ـ البحر الأحمر: المعمل المشترك بالغردقة.

ـ شرم الشيخ: مستشفى شرم الشيخ الدولي.

ـ الإسماعيلية: مستشفى حميات الإسماعيلية.

ـ أسوان: مستشفى حميات أسوان.

ـ الشرقية: المعمل المشترك بالشرقية.

ـ الفيوم: مستشفى الفيوم العام.

ـ المنوفية: مستشفى حميات شبين الكوم.

ـ القليوبية: مستشفى حميات بنها.

ـ المنيا: مستشفى جراحات اليوم الواحد بسمالوط.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن نتيجة تحليل PCR لفيروس كورونا تظهر بعد مرور 24 ساعة.