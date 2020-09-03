زيادات متوقعة ولقاح قريب.. وضع فيروس كورونا في مصر

بدأت أعداد إصابات فيروس كورونا في مصر، في الانخفاض مرة أخرى خلال الأيام الأخيرة، وفقًا للبيانات الرسمية التي تصدرها وزارة الصحة يوميًا.

وسجلت وزارة الصحة 165 إصابة جديدة يوم أمس الأربعاء، وهو أقل من أعداد يوم الثلاثاء التي سجلت 176، العدد الذي يعد أقل من يوم الاثنين حيث شهد تسجيل 212 إصابة جديدة.

مستشار الرئيس: نتوقع زيادة الإصابات.. ولن نصل لـ"صفر كورونا"

وعلق الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، على الوضع الحالي لفيروس كورونا في مصر، قائلًا إن هناك توقعات بزيادة إصابات فيروس كورونا "كوفيد19" في مصر الفترة المقبلة، وأسباب ذلك معروفة نتيجة تراكم الإجازات والتزاحم خلال عيد الأضحى المبارك، مشيرًا إلى أن هذه الزيادات لن تُقارن بالزيادات التي حدثت في فترة ما بعد عيد الفطر.

وعن إمكانية وصول مصر لـ"صفر إصابات كورونا، أجاب تاج الدين خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد": ""لأ مش هنوصل لكده، لا إحنا ولا أي دولة غيرنا"، مستطردًا بأنه من المتوقع أن تقل الحالات بشدة خلال فترات مقبلة، وكذلك انخفاض شراسة الفيروس.

تاج الدين: 7 أنواع من فيروس كورونا في مصر

وأشار مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إلى أن هناك 8 أنواع من فيروس كورونا في العالم، وتم عمل دراسات في مركز الأبحاث المتميز رفيع المستوى في جامعة عين شمس، "لاقينا عندنا 7 أنواع من الفيروس موجود في مصر من الـ 8 اللي موجودين في العالم".

وتابع :" هل بقى أنواع الفيروس ممكن هي اللي بتخلي الإصابات بسيطة ومتوسطة وشديدة، أو نوع الفيروس يتحكم في شدته، ده ما زال تحت الدراسة في مراكز الابحاث الجامعية لكن هناك فرق شديد بين العدوى والمرض، كل مريض بكورونا أخذ العدوى وليس كل من أخذ العدوى مصاب بالفيروس".

مستشار الرئيس عن لقاح كورونا: ممكن الشهر ده أو اللي جاي

وعن موعد ظهور لقاح لفيروس كورونا، قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، إن هناك أكثر من 100 لقاح خاص بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" تحت التجارب، مشيرًا إلى أن 7 لقاحات فقط وصلت للمرحلة الثالثة من المراحل الإكلينيكية السريرية، من بينها اللقاح الصيني والبريطاني والروسي.

وأضاف أن مصر تتابع بشكل يومي وبدقة شديدة مع كل الجهات المختصة من أجل توفير اللقاحات، متوقعًا: "أول لقاح ممكن يظهر الشهر ده أو الشهر اللي جاي"، وهناك مؤسسات كبرى تتابع هذا الأمر يوميًا".

وأشار إلى أن مصر تتواصل مع كافة الجهات العالمية من أجل توفير اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا لأكبر عدد ممكن من البشر، "احنا ندرس النتائج ونقول يا ترى اللقاح ده آمن ولا لأ، مؤثر ولا لا، يتأخذ جرعة واحدة ولا جرعتين، ومحتاجين كام جرعة في مصر".

وتابع: " لحد النهارده مفيش أي لقاح ظهر، لم يحدث تداول لأي لقاح، مظهرش أي لقاح، ونستمر في المراقبة والمتابعة والترصد والاحتراز، ولكن ولا لقاح صُنع وطلع وبقى موجود تجاريًا لحد اللحظة، لما يبقى يتاح ممكن أبقى أقول هيبقى عندنا امتى".

مستشار الرئيس: إجراءات كورونا الاحترازية مستمرة حتى مارس 2021

وكشف تاج الدين، أن كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة ولجنة إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" لن تستمر فقط حتى أكتوبر المقبل، بل ستمتد حتى مارس 2021.

ولفت إلى أن كثيرين يتحدثون عن شهر أكتوبر المقبل موعدًا لانتهاء الإجراءات، بسبب بدء الدراسة سواء في المدارس أو الجامعات في 17 أكتوبر المقبل، لكن الخريف والشتاء مقبلين، وهناك حذر من انتشار كورونا.

وتابع: "هتيجي انفلونزا موسمية، وفيروس كورونا لسة موجود، ويجب أن تكون الاحتياطات والاحترازات مستمرة وبشدة وبخطوات محسوبة لحد مارس المقبل عندما يأتي الربيع إن شاء الله"، موضحًا أنه تم عرض خطة لجنة إدارة الأزمة حتى مارس المقبل أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي.

تاج الدين عن زيادة إصابات كورونا بالخارج: عندهم ظروف وأسباب خاصة

وعن زيادة إصابات "كوفيد19" في بعض الدول مرة أخرى، قال: "عندهم أسبابهم الخاصة، بس الإصابات لديهم ليست بشدة المرحلة الأولى، يمكن الفيروس قل شراسته، فيه أسباب خاصة بكل بلد، هم نفسهم قالوا كده، يمكن عشان الانفتاح والسياحة وغيرها من الأسباب"، موضحًا في الوقت ذاته أن الانفتاح في مصر كان مدروسًا بشدة، مستشهدًا بصلاة الجمعة والتزام جميع المصليين بالإجراءات.

وشدد "تاج الدين"، على ضرورة الاستمرار في ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، وأن يكون ذلك سلوكًا اجتماعيًا مستمرًا، حتى ما بعد فيروس كورونا، كون تلك الإجراءات تحمي من الأنفلونزا الموسمية والتهابات الجهاز التنفسي، متمنيًا أن يستجيب المواطنون وأن يستمروا في أخذ الاحتياطات.

وأكد مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن الكمامة والتباعد الاجتماعي أمر غير مكلف، لكنه طريقة آمنة وبسيطة وتضمن الوقاية من فيروس كورونا وباقي الأمراض بنسبة عالية للغاية.