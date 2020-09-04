استقرار أسعار الذهب بنهاية تعاملات اليوم.. وعيار 24 يسجل 969 جنيها

شهدت أسعار الذهب حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض خلال الأيام الماضية، الأمر الذي وضع كثيرين من المقبلين على شراء المعدن الأصفر في حيرة بين الشراء أو العدول عنه.

وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب خلال نهاية تعاملات اليوم، والتي شهدت استقرارًا مقارنة بالتعاملات التي وردت صباح اليوم.

أسعار الذهب

سجّلت أسعار الذهب استقرارًا بنهاية تعاملات اليوم الجمعة، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24، بين 967 و969 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21، بين 846 و848 جنيهًا، بينما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18، بين 725 و727 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم، إلى 6 آلاف و784 جنيهًا.