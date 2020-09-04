أسعار الذهب اليوم الجمعة 4-9-2020 في مصر

ارتفعت أسعار الذهب ف تعاملات بداية اليوم، الجمعة 4 سبتمبر، بمحلات الصاغة، بعد انخفاضها في نهاية تعاملات أمس، وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب مثل عيار 24 وعيار 21 وعيار 18، وسعر الجنيه الذهب، كالتالي:

الذهب عيار 24 يتراوح سعر الذهب عيار 24 بين 967 و969 جنيهًا.

الذهب عيار 21 تباين سعر الذهب عيار 21 ليتراوح بين 846 و848 جنيهًا.

الذهب عيار 18 تراوح سعر الذهب عيار 18 بين 725 و727 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6 آلاف و784 جنيهًا.رحلة الذهب خلال شهرين بدأت أسعار الذهب في الارتفاع التدريجي فب بداية شهر يوليو الماضي، وكان الارتفاع في البداية طفيف، وبالوصول إلى منتصف الشهر أخذ مسار الارتفاع الملحوظ ليصل في نهاية الشهر إلى أعلى نقطة له في تاريخه بتخطي عيار 24 حاجز الـ 1000 جنيها، وذلك نتيجة لوصول سعر الدولار إلى أدنى سعر له.

وفي مطلع شهر أغسطس بدأت أسعار الذهب في الانخفاض التدريجي مرة أخرى لتقترب الأسعار من المعدلات الطبيعية التي سبقت موجة الارتفاع، على الرغم من ذلك إلا أنه يشهد تذبذب في الأسعار بشكل طفيف.

أسباب تذبذب أسعار الذهب

وقال وصفي واصف رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إن السبب في تذبذب أسعار الذهب يرجع إلى ما خلفته جائحة فيروس كورونا المستجد من تراجع في الاقتصاد العالمي، والتي أدت إلى انخفاض سعر الدولار بشكل كبير، مشيرا إلى أن الذهب تكمن أهميته بكونه الملاذ الآمن لكبار المستثمرين والمواطنين بشكل عام لتفادي الآثار السلبية للأزمات الاقتصادية.

وأضاف "واصف"، في مداخلة هاتفية له في برنامج "صالة التحرير"، أن من المتوقع أن ترتفع أسعار الذهب مره أخرى نتيجة لعدم ظهور ملامح واضحة لجائحة فيروس كورونا والتي لها تأثير كبير على الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن هذه الفترة والتي تشهد تراجع في الأسعار بمثابة الوقت المثالي لشراء الذهب بكميات كبيرة.

نصائح لشراء الذهب

ووجه رئيس شعبة الذهب نصيحته للمهتمين بشراء الذهب بالتوجه لشراء السبائك الذهبية وتجنب شراء المشغولات إذا كان الغرض استثماري، لتجنب الخسارة في سعر المصنعية.

وكان رفيق العباسي، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، قال خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، إنّ ارتفاع وانخفاض الذهب في السوق المحلية يرتبط بأداء الاقتصاد العالمي، ونصح رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات المواطنين بشراء الذهب والاحتفاظ به لفترة طويلة، وليس شراءه من أجل بيعه في المستقبل القريب.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية نحو 0.3% إلى 1937.54 دولار للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 0535 بتوقيت جرينتش، بعد أن انخفض 1.4% يوم الأربعاء الماضي في أكبر تراجع ليوم واحد منذ 19 أغسطس، واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1945.40 دولار.