صندوق مصر السيادي: نسعى لاستعادة رونق منطقة وسط البلد

قال أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إن منطقة وسط البلد، إحدى أهم المناطق على مستوى القاهرة، كمقصد للأعمال والنشاطات التجارية والثقافية، وهناك مخطط لإعادة تجميل ميدان التحرير، وإحياء المنطقة بأكملها.

وأضاف "سليمان"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC"، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، المذاع على فضائية "DMC"، أن الدولة تسعى لاستعادة الثراء الثقافي، حتى تكون القاهرة عاصمة الثقافة والحضارة على مستوى العالم، لذا تم الاهتمام بمجمع التحرير، كونه في قلب العاصمة، وله مكانة خاصة في قلوب كل المصريين، لذا لجأت الدولة لاستغلاله بالشكل الأمثل، موضحا أن هناك خطة لإعادة استثمار تلك المباني، حتى تضيف للوجه الحضاري للمنطقة، لتكون مكانا لجذب السياحة والاستثمارات على حد السواء: "منطقة وسط البلد لابد أن تستعيد رونقها".

وأكد أن هناك مخطط عام للقاهرة الخديوية، يعمل عليه مجموعة من الخبراء بالتنسيق مع وزارة الإسكان، وعددا من الخبرات العالمية، ويتم عقد عددا من الدراسات المالية والإدارية، لاستغلال أمثل لتلك المناطق، مشيرا إلى أن مقر الحزب الوطني القديم، تم وضع مخطط حتى يكون متناسقا مع تطوير مثلث ماسبيرو القريب من تلك الأرض، ويتم النظر على المخطط بشكل كامل، وهناك مستثمرين ومطورين عقاريين، يرغبون في العمل بتطوير مجمع التحرير.

وتابع: "لازم نحط المخطط صح، علشان تكون وجه القاهرة، أفضل خلال الـ5 سنوات المقبلة، بعد نقل أصول الدولة للعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك من أجل الأجيال القادمة، والغرض من الشهية الاستثمارية للصندوق، هو السعي لفتح القرية الكونية للجمهور خلال الفترة القادمة، حتى تكون جاذبة للطلبة والعائلات، وهناك مستثمرين أبدوا رغبتهم بالمشاركة في تطوير عددا من الأماكن، من بينها القرية الكونية".