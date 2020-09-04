نائب رئيس مجلس الدولة يعلق على تكريم شقيقه: لفتة كريمة

كشف المستشار عبدالحميد أبو الروس، نائب رئيس مجلس الدولة، عن تفاصيل تكريم اسم شقيقه المرحوم المستشار مصطفى أبو الروس، اليوم، قائلا: إن هذا التكريم به أكثر من لفتة كريمة، خاصة أنه جرى بناء على توجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ما يعكس حرصه الشديد على قضاة مصر، والاهتمام بأمورهم.

وأضاف "أبو الروس"، خلال اتصال هاتفي بنشرة أخبار قناة "ten"، أن وزير العدل، قرر إقامة حفل التكريم بشكل سنوي، وذلك لتحفيز القضاة على إنجاز العمل على خير وجه، كما أن هناك لفتة أخرى وهي اهتمام رئيس مجلس الدولة والأمين العام، على الوفاء بابن من أبناء المجلس، توفاه الله بعد أن أنجز أعماله، وكان من المميزين في العمل.

وأشار إلى أن أخيه توفاه الله في 29 يناير الماضي، إثر حادث أليم في الإسكندرية، بعدما أنجز الأحكام الموكلة إليه، مؤكدا أن قيادات مجلس الدولة ووزير العدل، كانت على إصرار تام على تكريم اسم المستشار رغم وفاته، وعدم استبدال اسمه بزميل آخر، ما يدل على وفاء مجلس الدولة وقياداته ووزارة العدل.