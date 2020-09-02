مجلس الدولة ينتدب المستشار محمود عتمان أمينا عاما لمجلس الشيوخ

قرر المستشار محمد محمود حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، ندب المستشار محمود إسماعيل عثمان محمد نائب رئيس مجلس الدولة، للقيام بأعمال أمين العام لمجلس الشيوخ ندبًا كليًا، وعهد القرار على المستشار نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام تنفيذ هذا القرار.

ونص القرار على الآتي:

بناء على خطاب وزير شؤون المجالس النيابية ورئيس لجنة الشؤون المالية والإدارية لمجلس الشيوخ رقم 1678 المؤرخ لسنة 2020 قرر المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة بعد الاطلاع على قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1972 وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 464 لسنة 2019 وعلى اللائحة الداخليه لمجلس الدولة الصادرة بقرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة رقم 1 لسنة 2011 وعلى كتاب المستشار وزير شؤون المجالس النيابية رئيس لجنة الشؤون الإدارية والمالية لمجلس الشيوخ رقم 1678 المؤرخ 31/ 8/ 2020 وعلى موافقة المجلس الخاص بمجلس الدولة، بندب المستشار محمود إسماعيل عثمان محمد نائب رئيس مجلس الدوله للقيام بأعمال أمين العام لمجلس الشيوخ ندبًا كليًا وعهد القرار على المستشار نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام تنفيذ هذا القرار.