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إطفاء بيروت: لم يعثر حتى الآن على أحياء تحت الأنقاض

كتب:

محمد متولي
11:23 م | الجمعة 04 سبتمبر 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

قال ميشيل المر، أحد أفراد فريق إطفاء بيروت، إنه بحسب ما تم إبلاغ من الفريق التشيلي المرافق لفريق الدفاع المدني اللبناني، بوجود أشخاص أحياء تحت الأنقاض، توجه عددا من الأفراد بإزالة المعوقات على الأراضي، وبعض الحجارة الكبيرة، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه تحت الانقاض.

وأضاف "المر" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC"، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، المذاع على فضائية "DMC"، أنه لم يتم التأكيد أو نفي وجود أحياء تحت الأنقاض، لكن يتم حاليا انتشال الجثث من المواقع المختلفة.

وأوضح أنه يتم العمل بشكل فني، حتى لا يسقط أيا من المباني الآيلة للسقوط في العاصمة اللبنانية.

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