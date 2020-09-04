أبرز حوادث اغتيال السفراء في ذكرى مقتل "دو لامار": بينهم مصري

في 4 سبتمبر 1981 م، أطلق 4 مسلحين النار على السفير الفرنسي في لبنان لويس دو لامار، داخل سيارته أثناء توجهه إلى مقر إقامته في بيروت الغربية لتناول الغداء، وبعد إطلاق النار عليه، قام سائقه بنقله إلى مستشفى البربير في بيروت حيث فارق الحياة في غرفة العمليات.

وحوادث اغتيال السفراء متعددة ومنتشرة في عدد من دول العالم على مر التواريخ..

في 19 ديسمبر 2016، اغتال رجل مسلح، ذكرت أنباء أنه شرطي تركي، السفير الروسي لدى أنقرة، أندريه كارلوف، أثناء افتتاح معرض فني في العاصمة التركية، في حادث دموي شاهده العالم على الهواء مباشرة.

1 يناير 2014، اغتيل السفير الفلسطيني لدى جمهورية التشيك جمال الجمل بتفجير في منزله، وتوفي متأثرا بجروح في الرأس والصدر والبطن، وتضاربت التقارير حول سبب الانفجار.

11 سبتمبر 2012، قُتل السفير الأمريكي لدى ليبيا كريستوفر ستيفنز، بالإضافة إلى 3 من موظفي القنصلية الأمريكية في بنغازي، في هجوم استهدف البعثة الدبلوماسية الأمريكية في المدينة الواقعة شرقي بنغازي.

20 سبتمبر 2008، قُتل سفير جمهورية التشيك لدى باكستان، إيفو جدياريك، في هجوم دام استهدف فندق "ماريوت" العاصمة الباكستانية إسلام آباد، وهو الهجوم الذي أدى إلى مقتل أكثر من 50 شخصا وإصابة ما يزيد على 220 آخرين.

7 يوليو 2005، أعلن تنظيم القاعدة في العراق، بقيادة أبو مصعب الزرقاوي، عن مقتل السفير المصري لدى العراق إيهاب الشريف، بعد نحو 5 أيام على اختطافه بالقرب من منزله في العاصمة بغداد، بحجة أنه عمل دبلوماسيا في إسرائيل.