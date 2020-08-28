رئيس التحرير

محمود مسلم

قائمة القضايا المتهم فيها محمود عزت بينها اغتيال الشهيد هشام بركات

كتب:

محمد سيف
09:15 ص | الجمعة 28 أغسطس 2020
محمود عزت

محمود عزت

ننشر قائمة القضايا المتهم في القيادي الإخواني محمود عزت القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، بعد القبض عليه في التجمع الخامس.

- حادث اغتيال النائب العام الأسبق الشهيد هشام بركات عام 2015.

- حادث اغتيال الشهيد العميد وائل طاحون أمام منزله بمنطقة عين شمس عام 2015.

- حادث اغتيال الشهيد العميد أركان حرب عادل رجائي بمدينة العبور عام 2016.

- محاولة اغتيال المستشار زكريا عبد العزيز النائب العام المساعد الأسبق عام 2016.

- حادث تفجير سيارة مفخخة أمام معهد الأورام خلال شهر أغسطس عام 2016.

اقرأ المزيد:

عاجل.. القبض على محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام للإخوان

عاجل.. جهة أمنية تتسلم محمود عزت لاستجوابه عقب ضبطه

عاجل.. مصدر أمني: الإرهابي محمود عزت كان مختبئا داخل شقة بالتجمع الخامس

فيديو.. تفاصيل القبض على الإرهابي محمود عزت: عثر معه على أجهزة مشفرة

أول صورة للإرهابي محمود عزت بعد القبض عليه