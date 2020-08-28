قائمة القضايا المتهم فيها محمود عزت بينها اغتيال الشهيد هشام بركات
كتب:
محمد سيف
09:15 ص | الجمعة 28 أغسطس 2020
محمود عزت
ننشر قائمة القضايا المتهم في القيادي الإخواني محمود عزت القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، بعد القبض عليه في التجمع الخامس.
- حادث اغتيال النائب العام الأسبق الشهيد هشام بركات عام 2015.
- حادث اغتيال الشهيد العميد وائل طاحون أمام منزله بمنطقة عين شمس عام 2015.
- حادث اغتيال الشهيد العميد أركان حرب عادل رجائي بمدينة العبور عام 2016.
- محاولة اغتيال المستشار زكريا عبد العزيز النائب العام المساعد الأسبق عام 2016.
- حادث تفجير سيارة مفخخة أمام معهد الأورام خلال شهر أغسطس عام 2016.