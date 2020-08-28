قائمة القضايا المتهم فيها محمود عزت بينها اغتيال الشهيد هشام بركات

ننشر قائمة القضايا المتهم في القيادي الإخواني محمود عزت القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، بعد القبض عليه في التجمع الخامس.

- حادث اغتيال النائب العام الأسبق الشهيد هشام بركات عام 2015.

- حادث اغتيال الشهيد العميد وائل طاحون أمام منزله بمنطقة عين شمس عام 2015.

- حادث اغتيال الشهيد العميد أركان حرب عادل رجائي بمدينة العبور عام 2016.

- محاولة اغتيال المستشار زكريا عبد العزيز النائب العام المساعد الأسبق عام 2016.

- حادث تفجير سيارة مفخخة أمام معهد الأورام خلال شهر أغسطس عام 2016.