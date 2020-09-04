عذبته حتى الموت .. مصرع طفل معاق على يد والدته وزوجها في الإسكندرية

تجردت أم من مشاعر الأمومة وشاركت زوجها في تعذيب ابنها، من ذوي الإحتياجات الخاصة حتى الموت، بسبب تبوله اللاإرادي.

بدأت الواقعة ببلاغ تلقاه قسم شرطة "الرمل أول" اليوم، يفيد بوجود شبهة جنائية في وفاة طفل داخل منزله بشارع محطة سوق باكوس، وانتقل ضباط وحدة مباحث القسم إلى موقع البلاغ، وتبين من المعاينة وجود جثة "إبراهيم.ح.إ" 16 عاما، بها آثار تعذيب وحروق بمختلف أنحاء الجسم، داخل الشقة محل سكنه بعقار بجوار نقطة شرطة باكوس.

وتمكن فريق البحث من تحديد مرتكبي الواقعة وهما والدته "م.ح.م" ربة منزل، وزوجها "ي.ع.م" عامل، بسبب تبول المجني عليه اللاإرداي، وألقى القبض على الأم وزوجها، وبادر كل منهما بإتهام الآخر بارتكاب الواقعة وتعذيب المجني عليه، وتحرر محضرًا بالواقعة بقسم شرطة الرمل أول، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.