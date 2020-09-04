المفتي: تهنئة غير المسلمين في أعيادهم بر ووصى بها الله

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن تهنئة غير المسلمين بأعيادهم الاجتماعية والدينية لا حرج فيه، موضحا أنه مشروع، حيث إن الله أوصى من لا يقاتلون في الدين بالبر والطيب والاعتدال معهم.

وأضاف "علام"، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، عبر فضائية "صدى البلد"، أنه من وجهة نظر الخطاب الآخر المتطرف بأن التهنئة بأعياد غير المسلمين الدينية تتحول من دائرة الإيمان إلى دائرة الكفر.

وأشار إلى أن الخطاب الآخر يبيح شرعية تهنئة بأعيادهم ومناسبتهم الاجتماعية، حيث إن هناك حرج في التهنئة بالأعياد الدينية وتنقل من دائرة الخلاف الفقهي إلى دائرة العقيدة، موضحًا أن تهنئتهم باعيادهم الدينية اعتراف بما يلتزمه في عقيدتهم.

وأوضح أنه ليس من البر والطيب أن أهنئ من غير المسلم بأعياده الدينية والاجتماعية، متابعًا: "ماذا لو مسلم متزوج بامرأة من أهل الكتاب وفي يوم عيدها.. ماذا أحدثهم بالتهنئة في هذا اليوم".

وتساءل: "هل الذهاب لتهنئة غير المسلم في الكنيسة اعتراف من الإفتاء بالدين الآخر؟.. والكنيسة تذهب إلى المسلمين لتهنئهم بالعيد هل يعترفون في ذلك بالعقيدة الإسلامية؟".