الإفتاء: لا مانع من صيام يوم عاشوراء منفردا رغم موافقته السبت

تلقت دار الإفتاء سؤالا جاء فيه، هل يجوز لي أن أصوم يوم عاشوراء منفردًا إذا وافق يوم السبت؟

وأجابت الدار أنه يُكرَه صيام يوم السبت إذا كان منفردًا إلا إذا كان لسبب؛ كأن وافق عادةً له؛ كمن يصوم يومًا ويفطر يومًا، أو إذا وافق يوم عرفة أو يوم عاشوراء وغير ذلك من صوم النافلة، أو نذر صيام يوم يقدم فيه غائبه أو يشفى فيه مريضه فوافق السبت، أو كان الصوم لقضاء ما على المسلم من رمضان.

وأكملت: جاء في (المغني) لابن قدامة (3/ 171): [وَإِنْ وَافَقَ -أي يوم السبت- صَوْمًا لَإِنْسَانٍ لَمْ يُكْرَهْ -أي إفراده بالصوم-]".

وأردفت: "وعليه فلا مانع شرعًا من إفراد يوم السبت بالصوم فيه إذا وافق يوم عاشوراء".