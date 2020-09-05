كريم محمود عبدالعزيز يحتفل بتخطي برومو فيلم "موسى" 2 مليون مشاهدة

احتفل الفنان كريم محمود عبدالعزيز، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بتحقيق برمو فيلمه الجديد "موسى" 2 مليون مشاهدة.

وعلق كريم عبدالعزيز قائلا: "الإعلان التشويقي الأول لفيلم (موسى) يتخطي 2 مليون مشاهدة".

وكان المخرج بيتر ميمي، انتهى من تصوير الفيلم قبل أيام، واحتفل مع صناعه بانتهاء التصوير بإحضار تورتة.

ونشر "ميمي" عبر عالفيسبوك، الملصق الدعائي للفيلم، وعلق عليه قائلاً: "بعد ساعات قليلة الإعلان التشويقى الأول لفيلم موسى، مشروع مهم جدا بالنسبة لي، ابتديت الشغل عليه من 2017، حاولت مع فريق العمل يكون حاجة مختلفة وخطوة للتغيير والتجديد فى المحتوى والشكل السينمائي.. العالم القديم لازم ينتهى".فيلم "موسى" من بطولة إياد نصار، كريم محمود عبدالعزيز، أسماء أبواليزيد، محمود حافظ، سارة الشامي، من تأليف وإخراج بيتر ميمي.