كريم عبد العزيز: أحمد زكي "جبار".. وكنت خايف من سناء جميل

تحل، اليوم، ذكرى ميلاد الفنان كريم عبد العزيز، ولذلك نقوم بنشر مقطع من تسجيل صوتي له في أول حديث صحفي في بدايته الفنية بعد فيلم "اضحك الصورة تطلع حلوة"، مع الصحفي والإعلامي الراحل يوسف خليفة عام 1998.

وقد تحدث كريم عن ما فعله معه الفنان الراحل أحمد زكي والفنانة الراحلة سناء جميل والمخرج شريف عرفه، أثناء مشاركته في أول عمل سينمائي له في فيلم "اضحك الصورة تطلع حلوة"، حيث وصف "زكي" بـ"الفنان الجبار"، فيما كشف عن تخوفه حينها من الفنانة سناء جميل.

ويواصل " كريم" حاليًا تصوير فيلم "كيرة والجن" المأخوذ عن رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، ويخرجه مروان حامد، ويشارك في بطولته إلى جانب كريم عبد العزيز وأحمد عز كلٌ من هند صبري، وسيد رجب، وأحمد مالك، وعلي قاسم، وهدى المفتي، ومحمد عبد العظيم، وعارفة عبد الرسول، وتامر نبيل، إضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف، وبعض الممثلين الأجانب.