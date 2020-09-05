إصابة الممثل البوليودي هيمانش كوهلي بفيروس كورونا

أعلن الممثل البوليودي، هيمانش كوهلي، إصابته بفيروس كورونا، حيث انتقلت له العدوى من والديه.

وكتب "كوهلي"، عبر حسابه على "تويتر"، "لقد أثبتت نتيجة تحاليل كورونا إيجابيتها ولابد أن يتم عزلي إلى أن يتم شفائي نهائيا، وقد نقل إليّ المرض من والديّ بعد أن قمت على خدمتهما طوال فترة مرضهما حتى شفائهما بفضل دعواتكم، الرجاء حافظوا على أنفسكم".

كان الفنان الهندي العالمي أميتاب باتشان، أعلن عن تعافيه من فيروس كورونا أول أغسطس الماضي بعد 22 يومًا من تأكيد إصابته بالفيروس ونقله إلى المستشفى، في 11 يوليو الماضي.

وكتب "أميتاب"، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، معلنًا إجرائه تحليل لفيروس كورونا التي جاءت سلبية، وإثر ذلك غادر المستشفى وعاد إلى منزله.

وأجرى النجم البوليودي عزله داخل غرفته في المنزل "حجر صحي"، لفترة من الوقت، موجهًا الشكر لمتابعيه ودعوات محبيه التي وصلته، فضلًا عن توجيه التحية للطقم الطبي في الهند.وأصيب الفنان أميتاب باتشان، 77 عاما، بفيروس كورونا في 11 يوليو الماضي ونقل إلى المستشفى، وبعدها أكد نجله أبهيشيك إصابته وزوجته إيشواريا راي وابنتهما، ونقلا إلى المستشفى، وخرجتا في 27 يوليو الماضي، وتخضعان للعزل المنزلي.