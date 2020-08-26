صور.. أميتاب باتشان يبدأ تصوير الجزء الـ 12 من برنامج kpc

بدأ النجم البوليودي أميتاب باتشان تصوير الجزء الـ 12من برنامجة kpc، وذلك بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا.

ونشر باتشان على السوشيال ميديا، صورًا له من داخل كواليس البرنامج، وهو يتخذ جميع الإجراءات الاحترازية من وقت دخوله من بوابة التعقيم وصولا إلى الاستوديو والذي يرتدي بداخله الكمامة.

وعلق النجم البوليودي، قائلًا: "يبدأ روتين العمل.. التحضيرات للموسم الـ 12من برنامج KPC مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية".

وأعلن الفنان العالمي أميتاب باتشان، تعافيه من فيروس كورونا أول أغسطس الجاري بعد 22 يومًا من تأكيد إصابته بالفيروس ونقله إلى المستشفى، في 11 يوليو الماضي.

وكتب أميتاب، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، معلنًا إجرائه تحليل لفيروس كورونا التي جاءت سلبية، وإثر ذلك غادر المستشفى وعاد إلى منزله.

وأجرى النجم البوليودي عزله داخل غرفته في المنزل "حجر صحي"، لفترة من الوقت، موجهًا الشكر لمتابعيه ودعوات محبيه التي وصلته، فضلًا عن توجيه التحية للطقم الطبي في الهند.

وأصيب الفنان أميتاب باتشان، 77 عاما، بفيروس كورونا في 11 يوليو الماضي ونقل إلى المستشفى، وبعدها أكد نجله أبهيشيك إصابته وزوجته إيشواريا راي وابنتهما، ونقلا إلى المستشفى، وخرجتا في 27 يوليو الماضي، وتخضعان للعزل المنزلي حاليًا.