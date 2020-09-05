المخرج تامر حمزة عن الفنان جمال يوسف: تمكن منه المرض.. ادعو له

أعلن المخرج تامر حمزة، بأن الفنان جمال يوسف يعيش في حالة مرضية صعبة منذ عدة أشهر، دون أن يوضح نوع المرض.

نشر تامر عبر صفحته الرسمية بالفسبوك: "اللي في الصورة دي ممثل زميل اسمه جمال يوسف، وزي ما انتو شايفين ضحكته جميلة وطيبة ونقية، عشرة 25 سنة، ماشوفتش منه غير كل خير وطيبة، جمال اتمكن منه المرض ومافيش حاجة بعيدة عن ربنا أنه يعدي منها بخير ويقوم بالسلامة، أرجوكم ادعوله، جمال محتاج دعوتنا".

جمال يوسف هو ممثل تليفزيوني وسينمائي مصري، شارك في العديد والعديد من الأعمال، منها (التوأم) عام 1997، (أم كلثوم) عام 1999، (البحار مندي) عام 2001، (فارس بلا جواد) عام 2002، (الليل وآخره) عام 2003، (عباس الأبيض في اليوم الأسود) عام 2004، (مبروك جالك قلق) و(ريا وسكينة) عام 2005، (حدائق الشيطان) عام 2006، ومسلسل (القاصرات) عام 2013، كذلك شارك ببعض الأفلام، ومنها: (صعيدي رايح جاي) و(أيام السادات) عام 2001، (فيلم هندي) عام 2003، وفيلم (الغابة) عام 2008.