تعيين خدمات مرورية لتغيير أرضية كوبرى الطيران بشارع صلاح سالم

أعلنت إدارة المرور عن تعيين الخدمات اللازمة بمناسبة القيام بأعمال تغيير أرضية كوبرى الطيران بشارع صلاح سالم، ذلك بمناسبة تغيير الأرضية الأيبوكسية لكوبرى الطيران القديم بطريق صلاح سالم للقادم من مناطق العباسية إتجاه المطار عن طريق غلق نصف الإتجاه مع الاستبقاء على حركة المرور الطولي طوال فترة الأعمال خلال الفترة من 5 – 12/9/2020م على النحو التالى:-

أيام السبت والأحد والإثنين والثلاثاء والأربعاء الموافقين 5 ، 6 ، 7 ، 8، 9 / 9 / 2020م.

يتم تنفيذ الأعمال ليلاً فقط من الساعة 12،05 صباحاً بعد منتصف الليل وحتى الـ 6 صباحاً عن طريق نصف الاتجاه، مع فتح كامل الطريق أمام حركة المرور فى تمام الـ 6 صباحاً يومياً.

أيام الخميس والجمعة الموافقين 10و11 / 9 /2020م

يتم تنفيذ الأعمال ليلاً ونهاراً بداية من الساعة 12،05 صباح يوم الخميس الموافق 10/9/2020م وحتى الساعة الـ6 صباح يوم السبت الموافق 12/9/2020م عن طريق نصف الإتجاه، مع فتح كامل الطريق أمام حركة المرور فى تمام الساعة الـ 6 صباح يوم السبت.

وتقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بالتنسيق مع الشركة المنفذة للمشروع لوضع المساعدات الفنية والإضاءة الكافية وجميع التجهيزات الداله على وجود أعمال بالمنطقة.