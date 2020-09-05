حديد التسليح يستقر بداية الأسبوع

شهدت أسعار مواد البناء استقرارا سعريا بداية الأسبوع في أسواق المحافظات وسط ركود كبير لوقف أعمال البناء، وسجّلت أسعار حديد التسليح، اليوم، استقرارًا سعريًا مقارنة بأغسطس الماضي، وبيع في أكبر 5 شركات منتجة بأسعار تتراوح بين 9400 و9700 جنيه للطن.

ويباع حديد عز بأسعار تتراوح بين 9650 و9700 جنيه للطن، وسجّل طن حديد المصريين سعرًا تراوح بين 9400 و9450 جنيها للطن.

وبلغ سعر حديد بشاي، 9550 جنيها للطن، وبيع حديد العتال بـ9550 جنيها، وحديد عطية بيع 9400 جنيه للطن.

وسجّلت أسعار الأسمنت استقرارا سعريًا، لليوم الثالث على التوالي، ليباع بأسعار تتراوح بين 710 و825 جنيها للطن بالأسواق.

ويباع أسمنت المسلح بأسعار تتراوح بين 710 و725 جنيها، وسجّل أسمنت النصر سعرًا تراوح بين 960 و735 جنيهًا للطن، بينما بيع أسمنت الممتاز بأسعار تتراوح بين 730 و735 جنيهَا للطن فيما سجّل سعر أسمنت الدلتا 825 جنيهًا كأعلى سعر.