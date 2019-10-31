ثبتت شركات حديد التسليح أسعارها لشهر نوفمبر، ليباع بأسعار تتراوح مابين 9900 و10200 جنيه للطن وسط حالة من الترقب لدى التجار، بحسب أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجارية.

وقال "الزيني"، لـ "الوطن"، "بالرغم من العروض السعرية إلا أنها لم تفلح في تحريك الأسواق فضلا عن اقتراب الشتاء، الذي يدفع الأسواق للركود". وكشف الزيني عن أن شركات الحديد تبيع الحديد لوكلائها بسعر معلن وسعر آخر غير معلن، ما تسبب في وجود أكثر من سعر للسلعة الواحد ة، ما انعكس سلبا وأدى لوجود ارتباك وترقب لدى التجار تحسبا للخسائر.

ويأتي تخفيض أسعار الشركات بعد أن قررت شركة حديد عز، تخفيض أسعار بيع حديد التسليح، بنحو 390 جنيها للطن الواحد، بداية من أمس الأول الثلاثاء، وذلك للمرة الثانية في نحو أسبوع.

ووصلت أسعار حديد عز تسليم أرض المصنع، إلى 10900 جنيه لحديد الأطوال شامل 14% ضريبة القيمة المضافة المقررة، مقابل 11290 جنيها للطن في مطلع الشهر الجاري.

وتراجع سعر تسليم المصنع للحديد اللفائف إلى 10700 جنيه شامل 14% ضريبة القيمة المضافة المقررة، مقابل 10890 جنيه للطن الثلاثاء الماضي.

وقال الزينى إن تراجع الأسعار سببه تخفيض أسعار الغاز للمصانع، واستمرار تراجع أسعار خام البليت عالميا وتراجع الدولار.

وكانت الحكومة، قد خفضت سعر الغاز لصناعات الحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك، والبورسلين، إلى 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بدلا من 7 دولارات.