القبض على تشكيل عصابي بالقاهرة تخصص في سرقة المواطنين

ألقت الإدارة العامة لمباحث القاهرة القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين بالإكراه، وتبين من التحريات التي أشرف عليها اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة أن المتهمين تمكنوا من سرقة 7 أشخاص خلال الفترة الماضية، وتحرر محضرا وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة، إخطارا يفيد بكشف 3 جرائم سرقة بالإكراه بقطاعي شرق وشمال العاصمة، تبين أن وراء الواقعة عاطل و2 آخرين، وأوضحت التحريات أن المتهمين يقومون بالسرقة بالإكراه من خلال استخدامهم دراجة بخارية، تم إعداد كمين وضبط المتهمين الثلاثة وبمناقشتهم اعترفوا بالواقعة تحرر محضرا وتولت النيابة التحقيق.