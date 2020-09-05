اليوم.. إعادة محاكمة "شفيق" في فساد الطيران المدني

بعد 7 سنوات من صدور حكم البراءة في القضية، تعقد محكمة جنايات القاهرة، اليوم، أولى جلسات إعادة محاكمة الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق، و2 آخرين في قضية فساد وزارة الطيران المدني، وذلك بعدما قبلت محكمة النقض الطعن المقدم من النيابة العامة على أحكام البراءة.

ويمثل شفيق أمام محكمة الجنايات مجددًا بعد 7 سنوات من مغادرة دائرة الإتهام في قضايا جنائية أُتهم فيها، بعدما حددت محكمة استئناف القاهرة، اليوم السبت، جلسة 5 سبتمبر المقبل، موعدًا لإعادة محاكمته واثنين آخرين من قيادات قطاع الطيران المدني، في قضية "فساد وزارة الطيران" المدني، والتي يواجهون فيها اتهامات بإهدار المال العام.

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، حكمًا ببراءة أحمد شفيق وآخرين، عام 2013، في القضية، وطعنت النيابة العامة أمام محكمة النقض، والتي قبلت طعن النيابة، وأمرت بإعادة المحاكمة.

ونسب قاضي التحقيق للمتهمين بصفتهم موظفين عموميين، ارتكاب جرائم الإضرار عمدًا بأموال الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركة القابضة لمصر للطيران.