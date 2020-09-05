العملات العربية والأجنبية تسقر و"أبوظبي الإسلامي" الأعلى شراء

استقرت أسعار شراء العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه، في البنوك وشركات الصرافة بعد إغلاق البنوك لتعاملاتها الخميس، عند 4.21 جنيه للريال السعودي كأعلى سعر للشراء في بنك "قطر الوطني" فيما سجّل سعر الدرهم الإماراتي 4.30 جنيه، وأعلى سعر شراء له في 4 بنوك: "مصرف أبوظبي الإسلامي - المصري الخليجي - قطر الوطني".

وفي السياق ذاته سجل بنك "مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء اليورو بـ 18.88جنيه، ولشراء الاسترليني سجل 21.13 جنيه بنفس البنك".