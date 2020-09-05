نائب كوم أمبو: البرلماني الناجح يحتاج "صبر أيوب وصحة شمشون"

قال المستشار محمد سليم، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز كوم أمبو بمحافظة أسوان، إن عضوية مجلس النواب حمل ثقيل للغاية وتعد تكليفا وليس تشريفا، لافتا إلى أن "النائب الناجح يحتاج إلى مال قارون وصبر أيوب وصحة شمشون لأداء مهام عمله، ولكن كل ذلك يهون من أجل خدمة أبناء الوطن وتوفير حياة كريمة لهم".

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المستشار محمد سليم، اليوم، بمناسبة انعقاد الدورة البرلمانية لتقديم كشف حساب بما أنجزه خلال عضويته في البرلمان طوال الخمس سنوات الماضية بحضور عدد من مراسلي الصحف والقنوات الفضائية بأسوان.

وأضاف سليم أن عضوية البرلمان ليست هدفا أو غاية في حد ذاتها، ولكنها وسيلة لتحقيق آمال ومطالب المواطنين وتخفيف معاناتهم المختلفة من خلال توفير الخدمات اللازمة لهم.

وأوضح سليم أنه من خلال ممارسته لمهامه التشريعية والرقابية وفقا للصلاحيات البرلمانية خلال فترة عضويته، تقدم باقترح بقوانين من الأعضاء، و4 أسئلة، و27 اقتراحا برغبة، و73 بيانا عاجلا، و55 طلب مناقشة، و97 طلب إحاطة، و120 مشروع قانون مقدم من عشر الأعضاء، و344 طلب الكلمة خلال الجلسة العامة في الفترة محل البيان بإجمالي 721 طلبا، بخلاف مذكرات الوزراء والمحافظين ورؤساء المصالح الحكومية، وكذلك تقارير زيارة اللجان الميدانية في محافظة أسوان.

وأشار إلى أنه سينظم مؤتمرا جماهيريا قبل فتح باب الترشح للبرلمان، لتوضيح كل ما قام به خلال الفصل التشريعي خلال الخمس سنوات الماضية.