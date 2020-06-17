عبدالعال يمازح نائب أسوان: اعدل الكمامة يا محمد يا سليم

مازح الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، النائب محمد سليم، لارتدائه الكمامة الطبية بشكل غير صحيح، قائلا: "يا محمد يا سليم، اعدل الكمامة أحسن يقولوا نواب أسوان مش عارفين يلبسوا الكمامات".

وكان مجلس النواب صوّت نهائيا على عدد من القوانين، في مقدمتها مشروعات قوانين الانتخابات، وشملت مشروع قانون مجلس الشيوخ ومشروعات قوانين بتعديل "قانون مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية والهيئة الوطنية للانتخابات.

وحرص الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس على أخذ التصويت على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية بشكل منفرد، لتفادي أي شبهة دستورية، قائلا إنّ القوانين يجب أن تكون مطهرة والتأكد من صحة النصاب في التصويت.

وكان أغلبية ثلثي أعضاء المجلس وافقوا على مشروعات قوانين الانتخابات.