الاحتجاجات تجتاح إسرائيل: أكثر من 315 تظاهرة خلال أسبوع ضد نتنياهو

أكثر من 10 أسابيع متواصلة يخرج فيهم آلاف الإسرائيليون مطالبين برئيس الحكومة الحالي بنيامين نتنياهو، وترك منصبه على خلفية إدارته وحكومته لأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، كما أن من المتوقع أن تخرج اليوم مجددًا تلك التظاهرات خارج المقر الرسمي لرئيس الوزراء نتنياهو في القدس.

شكل التظاهرات:

تخرج التظاهرات في أنحاء دولة الاحتلال الإسرائيلي في عشرات الجسور ومفارقات الطرق، فضلًا عن تنظيم مظاهرات في 18 مدينة حول العالم للضغط على رئيس الحكومة الحالي.

وتشير "الأعلام السوداء"، إحدى أبرز الحركات التي تقف وراء التظاهرات، أن أكثر من 315 تظاهرة نظّمت، الأسبوع الماضي، بالإضافة الى مشاركة المئات في التظاهرة التي نظمت أمام منزل نتنياهو في قيسارية.

وأشارت بعض المواقع الإسرائيلية إلى أن سائق مركبة مؤيد لنتنياهو مر في مركبته من أمام المتظاهرين في مدينة هرتسليا وقام بتوجيه مسدس باتجاههم وقاموا بنشر توثيق عن الحادثة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلى الرغم من انتشار فيروس كورونا، يتجمّع آلاف الأشخاص منذ بداية الصيف في كلّ أنحاء إسرائيل مساء أيّام السبت، للمطالبة برحيل نتنياهو الموجود في السلطة بلا انقطاع منذ العام 2009.

يذكر أن نتنياهو متهم بالفساد واختلاس أموال وخيانة الثقة في سلسلة من القضايا، ليصبح بذلك رئيس الوزراء الوحيد في تاريخ إسرائيل الذي يتم اتهامه خلال فترة ولايته.