الاحتلال يقصف غزة واحتجاجات ضد "فساد نتنياهو"

تظاهر نحو 1500 شخص وسط تل أبيب، أمس، للتنديد بالفساد وسوء تعامل الحكومة الإسرائيلية مع جائحة «كورونا»، وقالت الشرطة إن جميع الطرق المؤدية إلى شارع «كابلان» وتقاطع مركز «عزرائيلي» أغلقت أمام حركة المرور، كما وصل نحو 300 إلى حيفا، معبرين عن غضبهم من رد الحكومة على الوباء.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، أمس، تسجيل 6 حالات وفاة بالفيروس، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 883 حالة، وتسجيل 1942 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأحرق مستوطنون، فجر اليوم، مركبة وخطوا شعارات عنصرية على جدران منزل في عصيرة القبلية جنوب نابلس، وفقاً لما صرح به مسئول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس.

وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري، إن افتتاح السفارة الأمريكية الجديدة في القدس في 2018، كلف الميزانية الأمريكية نحو ألفي مرة أقل مما كان مخططاً له، وشبَّه ذلك بالصفقة العقارية.

وأغارت طائرة حربية إسرائيلية على موقع للمقاومة شرق مدينة غزة، فجر اليوم، وذكرت وكالة «معاً» أن طائرة حربية استهدفت الموقع بثلاثة صواريخ ما ألحق به أضراراً مادية، كما قصفت الطائرات موقعاً للمقاومة جنوب غرب غزة بأربعة صواريخ.

وقصفت مدفعية الاحتلال نقطة لقوة حماة الثغور شرق رفح جنوب القطاع، دون الإبلاغ عن إصابات فى الحادثين.

وأعلن الناطق بلسان جيش الاحتلال أن طائرات مقاتلة وطائرات ودبابات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي قصفت بنية تحتية تحت الأرض وموقعاً عسكرياً لحماس، بزعم الرد على استمرار نفخ البالونات المتفجرة وحرقها من قطاع غزة إلى المستوطنات خلال النهار.

وفي الخامسة صباحاً أطلقت المقاومة الفلسطينية 6 صواريخ صوب المستوطنات المحيطة بغلاف غزة.