أسعار الذهب اليوم السبت 5-9-2020 في مصر

شهدت أسعار الذهب اليوم، السبت، استقرارًا ، ليستقر سعر الأوقية على 1937 دولار بنفس سعر الأمس، وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب مثل عيار 24 وعيار 21 وعيار 18، وسعر الجنيه الذهب، كالتالي:

ـ الذهب عيار 24 يتراوح سعر الذهب عيار 24 بين 967 و969 جنيهًا.

ـ الذهب عيار 21 تباين سعر الذهب عيار 21 ليتراوح بين 846 و848 جنيهًا.

ـ الذهب عيار 18 تراوح سعر الذهب عيار 18 بين 725 و727 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6 آلاف و784 جنيهًا.

نسبة ارتفاع الذهب خلال 8 أشهر

قال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب بالاتحاد المصري للغرف التجارية، في تصريح سابق له إن أسعار الذهب سجلت ارتفاعا بنسبة 43% من بداية العام وحتى الآن، حيث بدأت أسعار الذهب في الأول من يناير الماضي عند 632 جنيها، مشيرا إلى أن مبيعات الذهب شهدت انخفاضا في المبيعات بالربع الثاني من العام الجاري بنسبة 70%.

ماذا يحدث في معاملات الذهب في البورصات العالمية؟

وعلق إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب والمشغولات الذهبية، على تذبذب أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة بين الصعود والانخفاض، قائلا إنّ جائحة كورونا تسببت في وجود ركود اقتصادي وكساد عالمي، ما تسبب في انخفاض قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية، وجعل المستثمرين يلجأون للذهب باعتباره الملاذ الآمن، ما تسبب في نوبات الارتفاع المتتالية التي حدثت خلال الفترة الماضية.

وأوضح "واصف"، في تصريح له، أنّ عائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات ارتفع إلى أعلى مستوى في 5 أسابيع عند 0.7% بعد طرح عطاء لبيع سندات لأجل 30 عاما، وعائد السندات الأمريكية لأجل 30 عاما ارتفع إلى 1.399% من 1.378% بعد العطاء.

وهبط الذهب سريعًا كنتيجة طبيعية للارتفاع السريع، بمقدار 3.85%، ووصل سعره العالمي إلى 1943 جنيها بعد ارتداد من 1938 جنيها.

وأضاف "واصف"، في مداخلة هاتفية له في برنامج "صالة التحرير" أنه من المتوقع أن ترتفع أسعار الذهب مره أخرى نتيجة لعدم ظهور ملامح واضحة لجائحة فيروس كورونا والتي لها تأثير كبير على الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن هذه الفترة والتي تشهد تراجع في الأسعار بمثابة الوقت المثالي لشراء الذهب بكميات كبيرة.

ووجه رئيس شعبة الذهب نصيحته للمهتمين بشراء الذهب بالتوجه لشراء السبائك الذهبية وتجنب شراء المشغولات إذا كان الغرض استثماري، لتجنب الخسارة في سعر المصنعية.

الذهب يصل لأعلى نقطة في تاريخه عالميا ومحليا

وارتفعت أسعار الذهب إلي أعلى نقطة منذ عام 2011، في نهاية معاملات الجمعة 30 يونيو بالبورصات العالمية والإقليمية، وسط توقعات بمزيد من الارتفاعات بسبب تخوفات عالمية من فيروس كورونا.

وعلق "واصف"، على أن الذهب وصل لأعلى نقطة منذ 9 سنوات، بسبب التخوفات العالمية من فيروس كورونا، مضيفًا أن محليًا فإن السعر وصل لأعلى نقطة على الإطلاق.

وأضاف أن العقود الآجلة للذهب تتخطى حاجز الــ1800 دولار للأوقية، وقد وصل سعر البيع للأوقية الذهب في الأسواق إلى 1782 دولار في ذلك الوقت.