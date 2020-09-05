"المالية" توقع 35 اتفاقا جديدا لتسوية المستحقات المتأخرة للمصدرين

أكّد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنَّه تنفيذًا للتكليفات الرئاسية برد الأعباء التصديرية المتأخرة للمصدرين، التي تبلورت في عدة مبادرات فعالة للحكومة، تمّ توقيع 35 اتفاقًا جديدًا مع الشركات المصدرة لتسوية مستحقاتهم المالية لدى صندوق تنمية الصادرات ضمن مبادرة "الاستثمار" التي تبلغ 2 مليار جنيه، بحيث يتمّ سداد الدفعة الأولى بنحو 400 مليون جنيه خلال الشهر المقبل.

153 شركة مصدرة توقع اتفاقيات تسوية بمستحقات 12 مليار جنيه خلال 10 أشهر

وتابع وزير المالية، في بيان صادر اليوم: "بذلك يصبح عدد الشركات المصدرة التي تمّ توقيع اتفاقات تسوية معها حتى الآن 153 شركة مصدرة خلال الفترة من أول ديسمبر الماضي حتى أول سبتمبر الحالي بإجمالي مستحقات لدى صندوق تنمية الصادرات تبلغ 12 مليار جنيه، يتمّ سدادها على 5 دفعات متساوية".

أضاف وزير المالية، أنَّ الحكومة تستهدف من مبادرة "الاستثمار" وغيرها من المبادرات الخاصة بتسوية المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، سرعة رد الأعباء التصديرية للمصدرين؛ بما يُسهم في توفير السيولة النقدية لشركاتهم خاصة في ظل أزمة كورونا؛ على النحو الذى يُمَّكنها من ضخها في الإنتاج وتوسيع أنشطتها، وخلق فرص عمل جديدة مع الالتزام الكامل بكل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لضمان استمرار نتائج الإصلاحات الاقتصادية، وتحسين مؤشرات الأداء الاقتصادي.

تخصيص 7 مليارات جنيه لدعم الصادرات بموازنة 2020- 2021

وأشار وزير المالية، إلى أنَّ الدولة ملتزمة برد الأعباء التصديرية المتأخرة للمصدرين، وقد حققت الحكومة تقدمًا ملموسًا في هذا الشأن بالتعاون المثمر بيـن وزارتي المـاليـة والتجـارة والصنـاعة، موضحًا أنَّه تمّ تخصيص 7 مليارات جنيه لدعم الصادرات بموازنة العام المالي الحالي 2020- 2021، بحيث تستمر إتاحة مبالغ مالية كل شهر لصندوق تنمية الصادرات حتى يتسنى له سداد المتأخرات المستحقة للمصدرين من خلال استكمال المبادرات التي وافق عليها رئيس الوزراء ويعكف على تنفيذها فريق مشترك من وزارتي المالية والتجارة والصناعة، وقد تم صرف 1.1 مليار جنيه خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين لدعم الصادرات.

وقال وزير المالية، إنَّ رد الأعباء التصديرية المتأخرة للشركات المصَّدرة لدى صندوق تنمية الصادرات يُسهم في تشجيع الصناعة، وتحفيز الإنتاج، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية على النحو الذى يُساعد في تحريك عجلة الاقتصاد، ورفع معدلات النمو، وخلق فرص عمل جديدة.

بدورها، أشارت نيفين منصور مستشار نائب وزير المالية، إلى أنَّ ملف تسوية المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات يحتل أولوية متقدمة لدى الحكومة، ووزارتى المالية والتجارة والصناعة؛ بهدف سرعة رد الأعباء التصديرية للشركات المصدرة، على النحو الذي يتسق مع جهود الدولة لتعظيم قدراتنا التصديرية وتوسيع نطاق انتشارها في الأسواق العالمية؛ بما يُسهم في تعزيز بنية الاقتصاد القومي.