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باحث بجامعة بنها يفوز بجائزة مجلس المنح الصينية للطالب المميز

كتب:

حسن صالح
01:12 م | السبت 05 سبتمبر 2020
الباحث المتميز

الباحث المتميز

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي، نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن مجلس المنح الصينية منح "جائزة الطالب المميز" لعام 2019 للباحث إبراهيم خليفة، مدرس الصناعات الغذائية بكلية الزراعة جامعة بنها.

يُذكر أن "خليفة" حصل على منحة دراسية للحصول على درجة الدكتوراه من كلية علوم وتكنولوجيا الأغذية بجامعة وسط الصين الزراعية، بناءً على اتفاقية تعاون مع جامعة بنها وجامعة وسط الصين، وذلك في الفترة 2016 / 2019.

وتمكن الباحث المصري خلال فترة دراسته بالجامعة الصينية من نشر العديد من الأبحاث في الدوريات العلمية المصنفة بقواعد البيانات العالمية.

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