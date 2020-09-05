ابن شقيق يوسف والي ينعى عمه: أعدموه معنويا

نعى شريف والي، عمه الدكتور يوسف والي وزير الزراعة الأسبق، عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك".

وكتب شريف والي: "توفى فجر اليوم الأستاذ الدكتور يوسف والي، 90 سنة، أفنى منهم 70 سنة في خدمة الزراعة المصرية، علم أجيالا من الزراعيين في جامعة عين شمس ثم تم تعيينه مستشارا لوزراء الزراعة سيد مرعي وإبراهيم شكري وعبدالعظيم أبو العطا، ومحمد داوود، وتولى وزارة الزراعة في يناير 1982، وقبلها طلب منه فؤاد سراج الدين وضع الاستراتيجية الزراعية لحزب الوفد".

وأضاف: "ظل يوسف والي وزيرا حتى 1985 حين عين نائبا لرئيس الوزراء وأمينا عاما للحزب الحاكم، ترك يوسف والي موقعه من الحزب في 2002 وموقعه التنفيذي في 2004 وترك العمل العام إلا قليلا منه، يوسف والي تم حبسه في قضية المحمية الزراعية ونقض الحكم وقبل النقض وتم انقضاء الدعوة، قصة الإعدام المعنوي له تدرس في كتير من الأروقة الإعلامية، الإعلام المخروطي حتى رسخ في ذهن كل من لايعرفه أن ما يقال عنه حقيقي، حملة ثم فيلم ثم كتاب ثم حملة ثانية في نموذج لم يشهده وزيرا في التاريخ الحديث، وبقى صامدا صامتا حتى لاقى وجه ربه الكريم من منزله في نفس الشقه الذي منحها له والده في العمارة التي بناها والده المستشار محمد أمين والي سنه 1956، نفس الشقة ونفس الأثاث ومبلغ زهيد في البنك وأرض ورثها من والده، إيمانه الشديد وصلابته الداخلية كانت تدهشنا نحن أبناء أسرته ولكنها منحة من الله، في جنة الخلد يا عمي الغالي".

وتوفى الدكتور يوسف والي وزير الزراعة الأسبق، صباح اليوم، في منزله بالجيزة، وقال شقيقه الدكتور ماهر والي، لـ"الوطن"، إن الجنازة ستشيع من مركز الشواشنة بمحافظة الفيوم، مسقط رأس الفقيد.

وتولى الدكتور يوسف والي وزير الزراعة الأسبق العديد من المناصب السياسية المهمة من بينها الأمين العام للحزب الوطني المنحل، وكذلك نائب رئيس الوزراء، خلال فترة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.