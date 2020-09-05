تأجيل تجنيد طلبة الجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة

أصدر الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، قرارا وزاريا حمل رقم 40 لسنة 2020، بشأن تأجيل تجنيد الطلبة الملتحقين للدراسة بالجامعة الألمانية الدولية للعلوم التطبيقية في العاصمة الإدارية الجديدة.

ونشرت الوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية، في عددها الصادر، صباح اليوم، قرار "القائد العام"، على أن يعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، أصدر قرارا رقم 55 لسنة 2019، بشأن الموافقة على اتفاقية بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمركز الألماني للدراسات الدولية، ممثلا عن تحالف الجامعات التطبيقية الألمانية، بإنشاء الجامعة الألمانية الدولية للعلوم التطبيقية في العاصمة الإدارية الجديدة.