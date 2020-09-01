الإنتاج الحربي تنفي تصنيع سيارة جيلي الهندية بمصر: نماذج قيد الاختبار

نفى محمد عيد بكر المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة الإنتاج الحربي، صحة ما تداولته بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية لصور لسيارة كهربائية من شركة "جيلي" الصينية، وأن هذه السيارات سوف يتم تصنيعها بمصر.

"الإنتاج الحربي": جار التفاوض مع عدة شركات عالمية لتوطين صناعة الأوتوبيسات الكهربائية بمصر

وأكّد أن الشركة الصينية أرسلت هذه النماذج لاختبارها، مضيفا أنَّ شركة "جيلي" الصينية واحدة من ضمن الشركات التي يتم التفاوض معها حتي الآن في هذا المجال لتصنيع هذه السيارة في مصر.

وشدد على أنَّ وزارة الإنتاج الحربي تعمل في ملف توطين صناعة المركبات الكهربائية منذ فترة، وبدأت بالأتوبيس الكهربائي الذي يتمّ تجربته حاليًا بخط التجمع - عبدالمنعم رياض، لافتاً إلى أنَّه جار التفاوض والتنسيق مع عدد من الشركات العالمية لتوطين صناعة الأوتوبيسات الكهربائية في مصر.

كما أكد ضرورة عدم نشر الأخبار المغلوطة ومتابعة أخبار وبيانات الوزارة فقط من خلال صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.