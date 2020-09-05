رئيس الإنجيلية يشارك في رسامة شيوخ بالإسماعيلية وتنصيب راع بالقناطر

شارك الدكتور القس أندريه زكي، في رسامة شيوخ جدد للكنيسة الإنجيلية بالإسماعيلية، كما شارك في تنصيب القس مراد عادل راعيًا للكنيسة الإنجيلية بالقناطر الخيرية.

يأتي ذلك في إطارِ الجولة الرعوية لرئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي، بعد عودة العبادة الجماعية لجميع الكنائس الإنجيلية في مصر، وذلك لعدد من المحافظات المختلفة، والتي شملت القاهرة والإسكندرية والمنيا الأسبوع الماضي.

وقدم رئيس الطائفة كلمة الاحتفالين، مهنئًا شعب الكنيسة والشيوخ الجدد بالكنيسة الإنجيلية في الإسماعيلية، والقس مراد عادل بالقناطر الخيرية، بحضور القس نادي لبيب، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والقس إميل أنور رئيس مجمع الدلتا، والقس ناجح فوزي رئيس مجمع القاهرة الإنجيلي، والقس أيمن سامي راعي الكنيسة الإنجيلية بالإسماعيلية، والقس مراد عادل راعي الكنيسة الإنجيلية بالقناطر الخيرية، وممتاز بشاي نائب رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية، وعدد من أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ، والقيادات الدينية ممثلين عن الأزهر والأوقاف والكنائس المصرية، وعدد من القيادات والرموز الشعبية بمحافظة الإسماعيلية والقناطر الخيرية.