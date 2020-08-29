رئيس الإنجيلية يزور الإسماعيلية الأسبوع الحالي لمتابعة الخدمة بالكنائس

أعلنت الطائفة الإنجيلية في مصر، أن رئيس الطائفة الدكتور القس أندريه زكي، من المقرر أن يزور محافظة الإسماعيلية، الأسبوع الجاري؛ لمتابعة أمور الخدمة بكنائس الطائفة في إطار الفتح التدريجي للكنائس في ظل إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقالت الطائفة إن الزيارة تأتي في إطار الجولات الرعوية لرئيس الطائفة لعدد من المحافظات المختلفة والتي شملت حتى الآن "القاهرة والإسكندرية والمنيا".

كان الدكتور أندريه زكي، شارك يوم الخميس الماضي، في رسامة شيوخ جدد للكنيسة الإنجيلية الثانية بالمنيا، وقدم رئيس الطائفة كلمة الحفل، مهنئًا الشيوخ وشعب الكنيسة، بحضور القس نادي لبيب، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والقس جون رشدي رئيس مجمع المنيا الإنجيلي، والقس أرنست نادي رئيس مجلس التربية، والقس أكرم ناجي، عضو المجلس الملي، والشيخ عصام واصف، رئيس مجلس الشيوخ، والقس محروس حبيب، الراعي الإكرامي للكنيسة الإنجيلية الثانية بالمنيا، والقس عصام عطية، والقس رجائي محيي، رعاة الكنيسة الإنجيلية الثانية بالمنيا.

كما افتتح رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، أحدث قاعات الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، بمقر "إطسا سنتر"، أحد أكبر مراكز التدريب والضيافة بمحافظة المنيا والتي تتسع لأكثر من 500 متدرب.

ويأتي ذلك بعد عودة العمل التدريجي لجميع مقرات ومكاتب وخدمات الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية في مختلف محافظات الجمهورية، والعمل على تقديم كافةِ الخدمات لجميع شركاء الهيئة.