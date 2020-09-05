نقيب المرشدين السياحيين: صرف الدعم لـ2500 مرشدا غير مقيدين بالنقابة

وجه حسن النحلة نقيب المرشدين السياحيين، الشكر لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، على تدخله والتوجيه بصرف الدعم الاستثنائي للمرشدين السياحيين، حتى وإن كان المبلغ بسيطا، ولكن هذا التقدير من الدولة ورئيس الوزراء شيء يقدر ويحترم في ظل الظروف التي يمر بها العالم اقتصاديا في ظل انتشار فيروس "كورونا".

وقال النحلة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"، المذاع على فضائية TeN، إن الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن، كانت على اتصال دائم وتنسيق مستمر معهم حتى يتم صرف الدعم للمرشدين السياحيين، مشيرا إلي أن إجراءات القيد في نقابة السياحة تكون بعد الحصول على ترخيص مزاولة مهنة الإرشاد السياحي من الوزارة؛ وبذلك يلزمه القانون بأن يكون عضو في النقابة.

وتابع: هناك بعض المرشدين السياحيين يذهبون للوزارة للحصول على الترخيص ويزاولون العمل لفترة معينة بدون الاشتراك في النقابة، لذلك كشوف النقابة حاليا بها حوالي 10 آلاف مرشد سياحي، أما الوزارة قد يكون بها 2500 مرشد آخر لم يشتركوا في النقابة، فكان لزاما على وزارة التضامن الاجتماعي أن تصرف للجميع ثم تعيد التنسيق مرة أخري مع الإدارة العامة للمرشدين السياحيين بوزارة السياحة لكي تطلع وتضيف أسماء المرشدين غير المشتركين بالنقابة.

وأضاف: كنا قد أرسلنا ملحقا ببعض الأسماء ولم نكن متأكدين هل هم ضمن وزارة السياحة وتراخيصهم سارية، وهل هم مستحقون للدعم، فكان هذا تقدير من وزارة التضامن الاجتماعي بأنها نسقت مع وزارة السياحة لكي تؤكد أحقية كل المرشدين السياحيين.