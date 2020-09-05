إيقاف نشاط كافيه شهير وغرامة لـ21 سياره انتظار أعلى الرصيف بالدقي

نفذت أجهزة حي الدقي برئاسة اللواء أحمد عبدالفتاح بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، باليقظة التامة في رصد المخالفات ومواجهتها في الحال لتحقيق النظام العام حملة بالتنسيق مع شرطة المرافق لرفع الإشغالات.

قال عبدالفتاح إنه وبناء على إخطار السياحة بإدارة كافيه شهير في شارع الثورة دون ترخيص وتم رفض السياحة لوجود مخالفات في الرسومات الهندسي، لافتا إلى أنه تم رفع المحتويات لإيقاف النشاط مع إعلان إدارة المكان بسرعة التوجه لحي الدقي لعمل تصالح في المخالفات لإمكانية الترخيص السياحي.

وأشار عبدالفتاح إلى أنه تم ضبط 21 سيارة انتظار أعلى الرصيف وتحرير غرامة 500 جنيه للمخالفين وفقا لقرار المحافظ، لافتا إلى أنه تم رصد كافيه جديد في شارع قمبيز يدار دون ترخيص وتم إيقاف النشاط برفع المحتويات لحين الانتهاء من إصدار الترخيص واشترطات الدفاع المدني.

وأكد أن الحملة تمكنت من رفع 118 إشغالا وتم إيداع المضبوطات في مخازن الحي.