محافظ الجيزة يتابع رفع مخلفات مقلب أبو رواش بكرداسة

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مقلب أبو رواش العشوائي بمركز ومدينة كرداسة وذلك لمتابعة أعمال رفع المخلفات الموجودة به بعد استغلاله من قبل أحد المخالفين في إلقاء مخلفات القمامة به وفرزها وإشعال المتبقي منها خلال الفترة الماضية.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أنه تمّ توجيه جهاز المنطقة الصناعية بالتنسيق مع هيئة النظافة والتجميل ومركز كرداسة للدفع بعدد من معدات النظافة لرفع جميع مخلفات القمامة الموجودة به وإزالة التعديات وعدم السماح بإلقاء المخلفات، مشدداً على ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع اشتعال المخلفات خاصه مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف وحدوث تفاعلات بالقمامة قد تؤدي إلى الاشتعال.

كما كلف محافظ الجيزة، شرطة المرافق بإجراء التحريات اللازمة عن المواطن المستغل لتلك الأرض لضبطه لما يسببه من تلوث بيئي وأضرار بالصحة العامة للمواطنين، وذلك في إطار المجهودات التي تنفذها محافظة الجيزة للسيطرة علي مصادر التلوث البيئي.

وأضاف أنه تم التحفظ على 3 سيارات وبعض الأشخاص العاملين بالمقلب وتسليمهم للشرطة لإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

كما أكد محافظ الجيزة ضرورة تنظيم دوريات للمرور والمتابعة لأي حالات للحرق المكشوفة والأنشطة الملوثة للبيئة.

يذكر أن محافظة الجيزة اتخذت عدداً من الإجراءات لمواجهة مصادر التلوث البيئي منها ضرورة رفع المخلفات الموجودة على جانبي الترع وعدم السماح بإلقاء المخلفات وإشعال النار بها وذلك للحد من نوبات تلوث الهواء تماشياً مع خطة وزارة البيئة.

رافق محافظ الجيزة، خلال جولته السيد إبراهيم الشهابي نائب المحافظ للمراكز والمدن وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة واللواء ياسر سامي رئيس مركز ومدينة كرداسة .