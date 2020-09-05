منظومة الشكاوى الحكومية تتلقى 1996 بلاغا وشكوى حول كورونا أغسطس الماضي

قال الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء، إنَّ المنظومة استمرت للشهر الخامس في تلقي بلاغات وشكاوى المواطنين المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد "COVID- 19" وكذلك المرضى المؤكّد إصابتهم بعد عمل الفحوصات والتحاليل الطبية.

وأضاف "الرفاعي"، خلال تقرير رفعه للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء عن جهود المنظومة الطبية خلال شهر أغسطس الماضي، أنها تلقت 1996 بلاغًا وشكوى بخصوص كورونا.

وأوضح أنَّ احتياجات أصحاب هذه الشكاوى والبلاغات تنوعت ما بين "توفير عناية مركزة للعزل – غسيل كلوي – قصور بوظائف الكبد – هبوط بعضلة القلب – مناظير – علاج عاجل لذوي الأمراض المزمنة الأخرى المصابين بذلك الفيروس".

وأكّد أنَّ أجهزة وزارة الصحة والسكان تعاملت مع هذه الحالات تحت إشراف الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وعلى الأخص غرفة العمليات المركزية بوزارة الصحة، ومديريات الصحة بالمحافظات، وهيئة التأمين الصحي، وهيئة الإسعاف المصرية، وأمانة المراكز الطبية المتخصصة.