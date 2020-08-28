مدير "الشكاوى الحكومية": مستعدون لسيول وأمطار هذا العام

قال المهندس طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، إن الحكومة تستعد لمجابهة السيول والأمطار في العام الحالي، لافتًا إلى أن مصر شهدت خلال العامين الأخيرين سيولًا وأمطارًا غير متوقعة.

وأضاف "الرفاعي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان مقدم برنامج "مساء DMC": "بدأت إدارة الأزمة من العام الماضي، حيث منحت الحكومة عطلة للعاملين في الأيام المتوقع أن تشهد سيولًا".

وتابع: "الحكومة لديها توجه بتطهير جميع الشبكات هذا العام والتعامل مع الأماكن التي تشهد بيارات الأمطار، بالإضافة إلى آبار الشحن الجوفي في المدن الجديدة، وهي بيارات غير مصمتة مفرغة من الطوب تجمع المياه وتحولها للخزان الجوفي بدلًا من صرف مياه الأمطار على شبكة الصرف الصحي ومعالجتها مرة أخرى".