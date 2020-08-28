رئيس التحرير

محمود مسلم

مدير "الشكاوى الحكومية": مستعدون لسيول وأمطار هذا العام

الرفاعي: الحكومة لديها توجه بتطهير جميع الشبكات هذا العام

كتب:

شريف سليمان
08:14 ص | الجمعة 28 أغسطس 2020
المهندس طارق الرفاعي

المهندس طارق الرفاعي

قال المهندس طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، إن الحكومة تستعد لمجابهة السيول والأمطار في العام الحالي، لافتًا إلى أن مصر شهدت خلال العامين الأخيرين سيولًا وأمطارًا غير متوقعة.

وأضاف "الرفاعي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان مقدم برنامج "مساء DMC": "بدأت إدارة الأزمة من العام الماضي، حيث منحت الحكومة عطلة للعاملين في الأيام المتوقع أن تشهد سيولًا".

وتابع: "الحكومة لديها توجه بتطهير جميع الشبكات هذا العام والتعامل مع الأماكن التي تشهد بيارات الأمطار، بالإضافة إلى آبار الشحن الجوفي في المدن الجديدة، وهي بيارات غير مصمتة مفرغة من الطوب تجمع المياه وتحولها للخزان الجوفي بدلًا من صرف مياه الأمطار على شبكة الصرف الصحي ومعالجتها مرة أخرى".

اقرأ المزيد:

منظومة الشكاوى الحكومية تتدخل لإزالة كافيتريا غير مرخصة في شبرا

منظومة الشكاوى الحكومية تتفاعل بشكل فوري مع ثلاث حالات إنسانية عاجلة

"الشكاوى الحكومية" بمجلس الوزراء توفر "كشك" لـ"ماسح أحذية" مسن بالفيوم

"الشكاوى الحكومية" تقدم الدعم لمسنة في الأقصر

منظومة الشكاوى الحكومية تنهي أزمة "أسرة الخليفة"

المترو: منظومة الشكاوى الحكومية بالمحطات تعمل على راحة المواطنين