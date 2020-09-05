وزيرة البيئة: مصر أدرجت المعايير البيئية في 30% من مشاريع العام الحالي

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن التحولات الثلاث نحو الاقتصاد الدوّار، وإزالة الكربون واللامركزية، هى حجر الأساس لمواجهة فيروس كورونا، ومن الضروري تشجيع السياسات المناخية وكذلك سياسات الحماية المالية والبيئية لتعزيز هذه التحولات.

وتابعت وزيرة البيئة خلال مشاركتها في فعاليات إطلاق المنصة الرقمية للتعافي الأخضر وتحديات تغير المناخ عبر خاصية الفيديو كونفرنس، أن فيروس كورونا أظهر الحاجة الماسة إلى ضمان نهج متماسك في معالجة تغير المناخ، وحماية التنوع البيولوجي، ومكافحة تدهور الأراضي، مؤكدة على أهمية متابعة هدفنا المتمثل في خلق التآزر الضروري بين اتفاقيات ريو الثلاث، والذى تمثل فى مبادرة أطلقتها مصر من خلال رئاستها لمؤتمر الأطراف الخاص بالتنوع البيولوجي، ولاقت ترحيبا عالميا.

وأضافت "فؤاد" أن مصر تعمل على إدراج المعايير البيئية فى المشاريع المدرجة في الخطة الوطنية الاستثمارية بمصر وفى جميع المشاريع المصرية في غضون 3 سنوات كنقطة انطلاق؛ حيث بدأنا بـ 30% من مشاريع العام المالى الحالى وذلك من خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وشارك في فعاليات إطلاق المنصة، الأمين العام لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية باتريشيا إسبينوزا، ووزير الطاقة والصناعة الانجليزي ورئيس الدورة القادمة لمؤتمر أطراف تغير المناخ Cop26 ألوك شارما، ورئيس الدورة الحالية لمؤتمر تغير المناخ Cop25 كارولينا شميس، وأكثر من 45 وزيرا للبيئة على مستوى العالم.