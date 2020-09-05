مبادرة لتجميل أسوار المدارس في طوخ

نفذت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية بطوخ التابعة للقليوبية، خطة لتطوير وتجميل أسوار المدارس واستغلال الأماكن الفضاء حول أسوارها وعمل أحواض زرع تجميلية.

وأشار محمد الغنام رئيس الوحدة المحلية، إلى أن الوحدة وضعت خطة لتنفيذ مبادرة "مدارسنا جميلة" التي تبنتها الوحدة المحلية .

تأتي تلك الخطوة في إطار توجيهات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، بشأن ضرورة الاهتمام بنظافة وتجميل أسوار المدارس وبتعليمات من رئيس مركز ومدينة طوخ.