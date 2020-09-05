"التخطيط" تخصص 3.68 مليار جنيه لتنمية جنوب سيناء في 2021

أكَّدت وزارة التخطيط، أن جملة الاستثمارات الحكومية الموجّهة بخطة عام 20/2021 لتنمية محافظة جنوب سيناء تبلغ 3.68 مليار جنيه، ويُلاحظ استحواذ قطاع المياه على النسبة الأكبر من إجمالي الاستثمارات بنسبة 23.6٪، يليه قطاع الخدمات الأخرى بنسبة 17.6٪، ثم قطاع الزراعة بنسبة 15٪، وقطاع خدمات التعليم بنسبة 14.5٪.

وسلطت وزارة التخطيط، اليوم السبت، الضوء على محمية سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، كاشفة حجم المخصصات الموجهة للمحافظة في العام الجديد 2020-2021.

ووفق وزارة التخطيط، تبلغ مساحة محمية سانت كاترين 4300 كم2 من جنوب سيناء وتوفر هذه المساحة فرصاً رائعة لعمل رحلات السفاري.

وتعد وزارة التخطيط تقريراً يومياً على منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بشان الاستثمارات المخصصة لمنطقة أو محافظة مصرية خلال خطة العام الجديد، بهدف توعية المواطنين من أبناء هذه المحافظات بالاستثمارات الموجهة لمحافظاتهم.