التخطيط: 45.3 مليار استثمارات مستهدفة بخطة 2020-2021 بقطاع الكهرباء

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في تقرير لها الملامح الأساسية لمستهدفات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بخطة عام 2020-2021.

وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنَّ قطاع الكهرباء يُعد من القطاعات الرئيسة في الاقتصاد القومي، ويُعد أداؤه مقياسًا لمدى التقدّم الاقتصادي للدولة، حيث تعتبر الطاقة الكهربائية الركيزة الأساسية لإحداث التنمية الشاملة، وتقوم عليها كل الـمشروعات الصناعية والزراعية والسياحية والعمرانية.

وأضافت السعيد، أنَّه إدراكاً لأهمية توفير الطاقة الكهربائية لكل مُستخدميها، فقد أعد قطاع الكهرباء استراتيجية متكاملة حتى عام 2027 ارتكزت على عِدّة محاور أهمّها تحقيق الاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة المتاحة، وتنويع هذه الـمصادر مع تعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة الـمتجدّدة، والـمساهمة في حماية البيئة من التلوث.

وبينت أنَّه توسيع دائرة الربط الكهربائي على كل الـمحاور بما يحقّق التنمية الـمُستدامة، ويشجع التصنيع الـمحلي للـمعدات والمُستلزمات الكهربائية، وتحفيز القطاع الخاص على الـمشاركة في مشروعات الكهرباء، وبخاصة مشروعات الطاقة الـمتجدّدة، وتحقيق احتياطي آمن من الطاقة الكهربائية والحفاظ على حق الأجيال القادمة في الحصول على الطاقة.

وأوضحت السعيد، أنَّ إجمالي الاستثمارات المُستهدفة لقطاع الكهرباء بخطة عام 2020-2021 تُقدّر بنحو 45.3 مليار جنيه، بنسبة 6.1٪ من إجمالي الاستثمارات.

وفيما يتعلق بتقديرات الإنتاج والناتج، لفتت وزيرة التخطيط إلى أنَّه من المُستهدف زيادة إنتاج القطاع بالأسعار الجارية خلال عام 20/2021 إلى نحو 180.9 مليار جنيه مقابل نحو 159.7 مليار جنيه خلال عام 19/2020 بنسبة نمو 13.3٪، وكذلك زيادة الإنتاج بالأسعار الثابتة إلى 107.4 مليار جنيه خلال عام 2020/2021 مقابل 104.7 مليار جنيه في العام السابق وبنسبة نمو 2.6٪.

وعلى مستوى ناتج القطاع، أضافت السعيد، أنه من المُستهدف زيادته إلى 110.8 مليار جنيه في عام 2020/2021 مقابل بلوغه نحو 87.2 مليار جنيه خلال عام 18/2019 وذلك بالأسعار الجارية، وبالأسعار الثابتة، فمن المُستهدف زيادة ناتج القطاع من 62.5 مليار جنيه خلال عام 19/2020 إلى 64.3 مليار جنيه خلال عام 20/2021، بمعدل نمو 2.9٪.

وحول مؤشرات أداء قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، أشار تقرير وزارة التخطيط إلى أنَّه بفضل الدعم الذي توليه الدولة لقضايا الطاقة، واعتبارها أمن قومي، فقد حقّق قطاع الكهرباء والطاقة الـمتجدّدة إنجازات ملموسة خلال الأعوام القليلة الـماضية، حيث زادت الطاقة الـمولّدة خلال الفترة (13/2014 – 19/2020) من 168.1 مليار ك.و.س إلى نحو 197.2 مليار ك.و.س، وهو ما يدل على التطوّر الملموس والمُطرد في إنتاج الكهرباء، كما زادت القدرة الـمُركبة من 32015 م.و عام 13/2014 إلى 55213 م، وعام 17/2018، أي بنسبة زيادة نحو 14.6٪، مع إنشاء محطات توليد جديدة، مما يؤكّد أهمية دور القطاع في دفع عجلة النمو الاقتصادي، إلى جانب نمو الطاقة الكهربائية المُستهلكة من 143.6 مليار ك.و.س عام 13/2014 إلى 154.8 مليار ك.و.س عام 18/2019، بمعدل نمو سنوي 1.5٪ خلال الفترة، إضافة إلى زيادة أطوال الخطوط الكهربائية من 469.8 ألف كم عام 13/2014 إلى نحو 533.5 ألف كم عام 17/2018، بنسبة نمو سنوي 3.2٪، دلالة على تواصل امتداد خطوط التغذية الكهربائية لـمختلف أنحاء الجمهورية.

وأوضح التقرير، أنَّ من أهم ثمار السياسات المُطبّقة خلال الأعوام القليلة الماضية ما يلي: القضاء نهائياً على أزمة الانقطاع المتكرّر للتيار الكهربائي، تحقيق احتياطي آمن من الطاقة الكهربائية، تنمية المهارات البشرية للعاملين بالقطاع، وتأهيل شركات مصرية لتنفيذ مشروعات عملاقة لتوليد الطاقة الكهربائية وإتاحة الفرصة لها للعمل بالخارج، تحسين ترتيب مصر في مؤشر الحصول على الكهرباء من المركز 145 في عام 2015 إلى المركز 96 عام 2019 ثم إلى المركز 77 عام 2020 طبقاً لتقارير البنك الدولي عن ممارسة الأعمال.