ضبط 12 طن كبدة فاسدة في محل بالخصوص

ضبطت مباحث التموين بمحافظة القليوبية، بقيادة العميد أحمد عبد العليم مدير مباحث التموين بالقليوبية، مسؤولا عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية، تحتوي على 12 طنا من الكبدة المستوردة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

تلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد أحمد عبد العليم مدير مباحث التموين بالقليوبية، يفيد بورود معلومات سرية عن تخزين مسؤول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحل في نطاق قسم شرطة الخصوص، كبدة مستوردة غير صالحة للاستخدام الآدمي لانتهاء تاريخ الصلاحية الخاص بها.

وعلى الفور جرى تشكيل الفريق من مباحث تموين القليوبية بالتنسيق مع قسم شرطة الخصوص، وتمكنت الحملة من ضبط 12,240 طن كبدة مستوردة غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

وجرى التحفظ على الكميات المضبوطة بالحملة، وتحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة للتحقيق.