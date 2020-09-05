جامعة أسيوط تتبنى علاج "رحمة" بعد نشر "الوطن" قصتها

أعلن الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، علاج الطفلة رحمة عمرو التي تعاني من ورم بالمخ وخروج بعض أجزاء المخ عن الجمجمة.

وأوضح الجمال أن القرار يمثل تأكيدا على الدور المجتمعي والإنساني لمختلف القطاعات بجامعة أسيوط، في مقدمته القطاع الطبي بالجامعة، الذي يسهم في علاج أكثر من 2 مليون مريض سنويا من مختلف محافظات الصعيد.

وبناء على توجيهات رئيس جامعة أسيوط، استقبل الدكتور سعد زكي مدير المستشفى الجامعي الرئيسي الطفلة "رحمة"، 21 عاما، التي نُشِرَت حالتها اليوم جريدة "الوطن"؛ حيث تعاني من خروج مكونات المخ من الجمجمة منذ الولادة، بسبب ورم بالمخ.

والطفلة رحمة عمرو، من مدينة أبوتيج في محافظة أسيوط تبلغ من العمر 21 يوما، وتعاني من عيوب خلقية عبارة إصابة بورم بالمخ وخروج مكونات المخ من الجمجمة، وتحتاج إلى فحوصات طبية لإجراء تدخل جراحي عاجل، ولكن ظروف أسرتها لا تساعد على ذلك فوالدها عامل باليومية وأمها ربة منزل.

وقال الدكتور سعد زكي، مدير المستشفى الجامعي، إنه من المقرر عمل ما يلزم لعلاج الطفلة بمستشفى الأطفال الجامعي على أيدي فريق طبي متخصص.